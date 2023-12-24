نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدبيس يقترب من المشاركة مع الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة بشكل أساسي في تشكيل الفريق، أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المصري.

الدبيس يقترب من المشاركة مع الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

ويسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني، منح كريم الدبيس المشاركة أساسيًا فى الجبهة اليسري بمباراة سيراميكا، خاصةً بعد معاناة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، من حالة إجهاد شديدة.

يأتي ذلك بعد مشاركة على معلول فى المباريات الثلاثة التى خاضها الأهلي فى كأس العالم للأندية، وظهر بشكل مميز طوال أحداث البطولة، وقاد فريقه لتحقيق الميدالية البرونزية.

من ناحية أخرى يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في الإمارات استعدادًا لبطولة السوبر المصري، اليوم في السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد فى أبوظبي.

وكانت بعثة الفريق برئاسة خالد مرتجي، وصلت إلى أبو ظبي مساء أمس، السبت، وكان فى استقبالها محمد محمود نائب السفير المصري في دولة الإمارات، ومحمود عبد العظيم مدير المراسم فى السفارة المصرية.

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا فى السابعة مساء غدٍ الاثنين، فيما يلتقي بيراميدز نظيره مودرن فيوتشر في نفس اليوم.

وكان الأهلي نجح في التتويج مؤخرًا بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالسعودية بعد الفوز على أوراوا الياباني، برباعية مقابل هدفين، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

