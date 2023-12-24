نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لن يرحل للأهلي".. تفاصيل عقد فتوح الجديد مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية، لحل جميع الأزمات التي تضرب الفريق الأول لكرة القدم، والتي يأتي في مقدمتها رواتب اللاعبين وتجديد العقود، وحل أزمه القيد الأخيرة التي تعرقل الأبيض في الموسم الحالي.

ودخل مسؤولو الفارس الأبيض مؤخرا، في مفاوضات مع إدارة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، لسداد قيمة الغرامة التي فرضت بسبب قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا.

- تفاصيل عقد فتوح الجديد

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك عقد جلسة مع حسين لبيب رئيس النادي، خلال الساعات الماضية وتم تقريب وجهات النظر".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الجلسة كانت مثمرة جدا وحضر خلالها عمرو الجنايني ومدحت العدل الوسطاء بين الطرفين، لحسم تجديده".

وأختتم أمير هشام: "فتوح سوف يحصل على ما يقرب من 45 مليون جنيه قيمة عقده الجديد، على أن يتقاضى اللاعب مبلغ 10 ملايين جنيه بالإضافة إلى مستحقاته المتأخرة، بالإضافة إلى جزء من قيمة عقده الجديد الذي سيتم تفعيله بداية من الموسم الجديد".