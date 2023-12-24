أحمد الشناوي: الفريق في كامل تركيزه لمواجهة مودرن فيوتشر في كأس السوبر المصري للأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز إن الفريق حضر إلى أبوظبي من أجل اللعب على لقب بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والفريق بكامل تركيزه على لقاء فيوتشر في بداية المشوار لأنه الأهم بكل تأكيد ومن الضروري الفوز به وبعدها يكون التفكير في باقي لقاءات البطولة.

أوضح خلال المؤتمر الصحفي أن الجهاز الفني بالتشاور مع الإدارة قرروا اصطحاب جميع اللاعبين بمن فيهم المصابين لحضور البطولة والتواجد كأسرة واحدة في أبوظبي وبالفعل تواجد الجميع في الإمارات وهدفنا جميعا الفوز أولا في لقاء فيوتشر ثم التركيز فيما تبقى من مباريات بعدها.

الشناوي أوضح أنه مصاب في الضلوع وبكسر بسيط ويخضع حاليا لبرنامج علاجي تأهيلي مكثف ويأمل أن يصل بيراميدز للنهائي ويكون متواجدا مع الفريق في التتويج باللقب.

موعد مباراة ببراميدز ومودرن فيوتشر في كأس السوبر المصري للأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة مودرن فيوتشر ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر في كأس السوبر المصري للأبطال

تنقل مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال على قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضيه المالكة لحقوق مباريات البطولة.

