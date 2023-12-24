ايهاب جلال يدرس المصري بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -

يدرس ايهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي نادي المصري بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في دوري نايل.

ويأتي ذلك لمعرفة نقاط القوة والضعف للنادي المصري قبل مواجهة الإسماعيلي والمصري في دوري نايل.

يذكر أن نادي الإسماعيلي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط من 9 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر الإسماعيلي من نظيره إنبي بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الإسماعيلي والمصري في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة المصري ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 1 يناير على ستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي والمصري في دوري نايل

تنقل مباراة الإسماعيلي والمصري ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل على قنوات أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

