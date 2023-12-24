نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد سحب قرعة بطولة كأس الرابطة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، موعد سحب قرعة بطولة كأس الرابطة المصرية.

واستقرت رابطة الأندية ولجنة المسابقات، على سحب قرعة بطولة كأس الرابطة يوم 31 ديسمبر الجاري، في البطولة التي تقام في شهر يناير المقبل خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتجري القرعة عقب نهاية بطولة كأس السوبر المصري الذي سيقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ويشارك به الأهلي وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز وفيوتشر.

وكان النادي الأهلي، أعلن اعتذاره في وقت سابق عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة المصرية، بسبب تلاحم مباريات الفريق والبطولات المشارك بها.

وقررت رابطة الأندية، خصم مليون جنيه من نصيب مشاركة النادي الاهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، حسب اللائحة الخاصة بعقوبات الانسحاب من بطولة الرابطة.

