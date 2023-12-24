نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة لميسي والهلال.. رونالدو يحسم صفقة ذهبية للنصر من داخل ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل حول اقتراب إدارة نادي النصر السعودي، من إنهاء صفقة مدوية هذا الموسم من داخل فريق ريال مدريد الإسباني، لتدعيم صفوف العالمي في الموسم الحالي.

وترصد إدارة النصر العديد من الأسماء البارزة داخل الدوريات الأوروبية لضمها خلال فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية القادمة.

- مودريتش يقترب من النصر



وذكر موقع "todofichajes" الإسباني، أن قائد الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، اقتراب مت إنهاء اتفاقه مع نادي النصر للانتقال إلى صفوف الفريق في صيف 2024.

وتابع الموقع الإسباني، أن الصفقة وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية بفضل تدخل البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الصفقة وإقناع زميله السابق.

وأختتم الموقع الإسباني، أن مودريتش سوف يحصل على راتب ضخم داخل النصر والذي يقترب من 30 مليون يورو سنويا، على أن ينضم مجانا إلى الفريق بعد انتهاء تعاقده مع النادي الملكي.

