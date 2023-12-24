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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات -الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، وذلك استعدادًا لخوض منافسات كأس السوبر المصري.

الاهلي يخوض مرانه الأول في الامارات استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا



وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى أبو ظبي مساء أمس السبت، وكان في استقبالها محمد محمود، نائب السفير المصري في دولة الإمارات، ومحمود عبد العظيم مدير المراسم في السفارة المصرية.



كما حرص سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي، على التواجد في مطار أبو ظبي لاستقبال بعثة الأهلي، والترحيب بمسئولي النادي والجهاز الفني واللاعبين، وقدم للجميع التهنئة بالفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.



ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا غدا الاثنين.



وتنقل مباريات كأس السوبر المصري للأبطال على شبكة قنوات أون تايم سبورت بجانب قنوات أبو ظبي الرياضيه الإماراتية.



ويترأس بعثة الأهلي في الإمارات خالد مرتجي أمين صندوق النادي بجانب الجهاز الفني واللاعبين الذين شاركوا في مونديال الأندية ومن رافقوهم.



وضمت قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

