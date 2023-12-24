نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمار مصطفى يخطف الأنظار في معسكر منتخب مصر للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استدعى وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب عمار مصطفى لاعب نادي الوحدة الإماراتي للانضمام إلى معسكر الفراعنة الحالي.

وكان وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب قد قرر استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية للخضوع إلى اختبارات وعدد من التدريبات استعدادًا لاختيار عدد منهم للانضمام لمعسكر الفراعنة.

وجاء استدعاء شيتوس للاعب عمار مصطفى بعدما لفت الأنظار مع ناديه الوحدة الإماراتي ليُقرر شيتوس ضمه للمعسكر الحالي.

ولفت عمار الأنظار إليه خلال الأيام الماضية في مران منتخب مصر، حيث اقترب شيتوس من الاعتماد عليه بشكل دائم خلال معسكرات منتخب الشباب الفترة المقبلة.

ويُقام معسكر منتخب مصر لأول مرة من نوعه، في إطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب مصر للشباب الذي يعتبر نواة المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة.

