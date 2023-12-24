أهلي 2006 يكتسح الإسكان 20-0 في بطولة منطقة القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ فوزًا كبيرًا على ضيفه الإسكان، بنتيجة ٢٠ - صفر، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٣ من بطولة منطقة القاهرة.

أهلي 2006 يكتسح الإسكان 20-0

جاءت أهداف فوز الأهلي عن طريق عزت منصور (٣ أهداف) ومحمد رضا (٣ أهداف) وعمر محمود (٣ أهداف) ويوسف إسلام (٣ أهداف) وعمر فتحي (هدفان) وعمرو محمد (هدفان) ورمزي يونس ومحمد بشير وآدم سمير وعلي الدين علاء بهدف واحد لكل منهم.

وبدأ أهلي ٢٠٠٦ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جريشة.

الدفاع: عمار وليد حافظ - عبد الرحمن النحاس - أحمد رضا - أمير علاء.

الوسط: يوسف إسلام - آدم سمير - يوسف الجندي - محمد رضا - عزت منصور.

الهجوم: عمر فتحي.

وشارك علي الدين علاء بدلًا من أمير علاء، ومحمد بشير بدلًا من عزت منصور، ورمزي يونس بدلًا من عمار وليد حافظ، وعمر محمود بدلًا من عمر فتحي.

بهذا الفوز رفع أهلي ٢٠٠٦ رصيده إلى ٣٤ نقطة من الفوز في ١١ مباراة، والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على النصر للتصدير ٥ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر، والشبان العالمية ٨ - صفر، وعلى الإسكان ١٠ - صفر، وعلى الزهور ١ - صفر، وعلى مدينة نصر ١١ - صفر، وتعادل مع الطيران ١ - ١، وفاز على الغابة ٣ - صفر، وعلى النصر للتصدير ٤ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٥ - صفر، وعلى الشبان العالمية ٥ - ٢، وعلى الإسكان ٢٠ - صفر، مسجلًا ٧٧ هدفًا مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي كل من أحمد خطاب مديرًا فنيًا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق ومحمد فوزي إخصائي التدليك.