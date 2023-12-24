ذاكر للخيالة السلطانية يحصد كأس الديربي العماني

– فـي السباق العاشر للفروسية

بركاء ـ من محمد بن سالم المعولي:

انتزع الحصان ذاكر للخيالة السلطانية كأس الديربي العماني بقيادة الفارس المعتصم البلوشي الذي حقق هاترك السباق العاشر لهذا الموسم والذي نظمه الاتحاد العماني للفروسية والسباق، وذلك على مضمار الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركاء. رعى السباق صاحب السمو السيد فهر بن فاتك آل سعيد ،وبحضور جماهيري كبير من محبي سباقات الخيل ، اشتمل السباق على ثمانية اشواط خصصت سته منها للخيول العربية الأصيلة وشوط للخيول المهجنة الاصيلة وشوط واحد للخيول العربية الاصيلة الانتاج المحلي وقد خصصت منافسات الشوط السابع على كأس الديربي العماني.

أداء رائع وتألق

بأداء رائع تألقت المهرة أس أس أر النجاح وتوجت بالمركز الأول في سباق محافظة البريمي للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200متر، لمالكها سالم بن سعيد الرشيدي وفارسها المعتصم بن سعيد البلوشي وحقق المركز الثاني الحصان ار بي توسيمدريم لصاحب السمو السيد سعود بن حارب آل سعيد وفارسه عامر بن علي الراسبي ، وحل ثالثا الحصان مفتول لمالكه ايوب بن يوسف البلوشي وفارسه ابراهيم بن خميس الهنائي.

ريفة تحسم الشوط

تمكنت الفرس ريفة من حسم سباق محافظة ظفارللخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر لصالحها وتحتل المركز الأول لمالكها سعيد بن ناصر الكلباني وفارسها سيف بن حمد البلوشي، وحل في المركز الثاني الحصان زياد لمالكه حمد بن سيف الناصري وفارسه شاكر بن علي البلوشي، اما المركز الثالث فكان من نصيب الحصان دي اس الخالد لمالكه داود بن سليمان المحرزي وفارسه خالد بن محمود البلوشي

آول مشاركة

في أول مشاركة له في مضامير السباقات في سلطنة عمان توج المهر بي اف ظافر بالمركز الاول في بسباق محافظة الوسطى للخيول العربية الأصيلة الانتاج المحلي لمسافة 1600متر، لمالكه حمود بن سيف الرقادي وفارسه ايمن بن محمد غابري ،وحقق المركز الثاني الحصان ضاوي لشرطة عمان السلطانية وفارسه آدم بن طالب البلوشي وظفر بالمركز الثالث الحصان تحفيز اس بي لمالكته سلسبيل بنت محمد المظفر وفارسه أحمد بن درويش الحمادي .

سيطر الحصان النايف

سيطر الحصان طريق النايف على مجريات سباق محافظة الظاهرة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000متر، وفاز بالمركز الأول هلال بن خلفان الحسني وفارسه مايكون دي سوزا وجاء في المركز الثاني الحصان باهر مسقط لمالكه سلطان بن علي السنيدي وفارسه خالد بن محمود البلوشي، وحل ثالثا الحصان سد لصاحب السمو السيد سعود بن حارب آل سعيد وفارسه عامر بن علي الراسبي.

ترديشن يخطف الصدارة

خطف الحصان لاست ترديشن الصدارة منذ بداية سباق محافظة مسندم للخيول المهجنة الاصيلة لمسافة 2000 متر وحقق المركز الاول لمالكه ومدربه أحمد بن عبدالله المرزوقي وفارسه المعتصم بن سعيد البلوشي ، وحل في المركز الثاني الحصان مقصود لمالكه سعيد بن داود البلوشي وفارسه آدم بن طالب البلوشي وجاء ثالثا الحصان ار يو دمب لمالكه منير بن تعيب الراسبي وفارسه محمد بن سعيد البلوشي .

منافسة قوية

شهد سباق محافظة الشرقية للخيول العربية الاصيلة لمسافة 2000 متر تنافسا كبيرا بين الفرسان المشاركين حيث استطاع المهر آر بي ياس مان احراز المركز الاول لصاحب السمو السيد سعود بن حارب آل سعيد وفارسه عامر بن علي الراسبي ، تلاه في المركز الثاني المهر أصيل نحيز لمالكه زاهر بن عامر الغنيمي وفارسه شاكر بن علي البلوشي ، وحل ثالثا المهر مهذاب الفيصل لمربط العفية وفارسه آدم بن طالب البلوشي ..

كأس الديربي العماني

انتزع الحصان ذاكر للخيالة السلطانية وبقيادة الفارس المعتصم بن سعيد البلوشي واشراف المدرب فهد بن عبادي الحجري كأس الديربي العماني في سباق محافظة مسقط للخيول العربية الاصيلة لمسافة 2000 متر ، تلاه في المركز الثاني الفرس جي اس عذبه لمالكها جمال بن سالم الشبيبي وفارسها شاكر بن علي البلوشي ، وتوجت بالمركز الثالث الفرس جمارين لمالكها حسين بن عامر الغنيمي وفارسها آدم بن طالب البلوشي .

دجلنور يختتم السابق العاشر

اختتم الحصان دجلنور السباق العاشر بحصوله على المركز الاول في سباق محافظة الباطنة للخيول العربية الاصيلة لمسافة 2200 متر لمالكه سلطان بن علي السنيدي وفارسه مايكون دي سوزا ، وجاء في المركز الثاني الحصان ار بي بلاست اف لصاحب السمو السيد سعود بن حارب آل سعيد وفارسه عامر بن علي الراسبي، وحل ثالثا الحصان ار بي جيم اون لمالكه قيس بن سعود الزكواني وفارسه محمد بن حمود الفارسي .

تكريم

بعد إنتهاء أشواط السباق الثمانية قام صاحب السمو السيد فهر بن فاتك آل سعيد راعي السباق بتكريم ملاك الخيل الفائزة خيولهم في أشواط السباق، وتسلم سعادة المهندس هلال بن محمد الوائلي رئيس شؤون الخيل والهجن والمزارع السلطانية بشؤون البلاط السلطاني كأس الديربي العماني والتى احرزته الخيالة السلطانية كما تم تكريم منتخب سلطنة عمان لالتقاط الاوتاد المتوج موخرا ببطولة العلا الدولية لالتقاط الاوتاد والتى اقيمت بالمملكة العربية السعودية .