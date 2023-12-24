150 مشاركا فـي اليوم الرياضي المفتوح بفريق سيماء السفالة

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري:

نظم فريق سيماء السفالة التابع لنادي إزكي يوما رياضيا مفتوحا بمشاركة 150 عضوا.

تخلل اليوم الرياضي عددا من المسابقات الرياضية والترفيهية حيث تم تقسيم المشاركين لمجموعات بهدف إيجاد أجواء تنافسية ومرحة حيث شارك أيضا مجموعة من قدامى اللاعبين وعدد من لاعبي فريق السهم الرياضي.

ورحب رئيس الفريق أحمد بن راشد الرواحي بالمشاركين وأشاد بالجهود التنظيمية المبذولة من أجل إنجاح الفعالية.

اشتمل اليوم المفتوح على برنامج متنوع من الألعاب الفردية والجماعية أهمها: كرة القدم والكرة الطائرة وشد الحبل والرماية وتنس الطولة والجري ولعبة الذكاء.

وفي الختام تم تكريم الداعمين والفريق المتفوق الحائز على المركز الأول والفريق المثالي.

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