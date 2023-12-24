منتخبنا الوطني الأول لليد الصالات يختتم سلسلة مبارياته الودية مع نظيره الإيراني

– استعدادا للمشاركة فـي البطولة الآسيوية بالبحرين

– اتحاد اليد يحتفى ببعثة المنتخب الإيراني واتصالات مكثفة لتأمين عدد من التجارب لمنتخبنا

أنهى منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد للصالات سلسلة تجاربه الودية مع المنتخب الايراني التي اقيمت خلال الفترة من 19 الى 23 من الشهر الجاري وذلك في اطار برنامج اعداده للمشاركة في البطولة الآسيوية الحادية والعشرين لكرة اليد والتى تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 11 إلى 25 يناير 2024، ضمن «التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في نسختها التاسعة والعشرين»، التي ستقام في ثلاث دول هي : (كرواتيا، والدنمارك والنرويج) خلال شهر يناير من العام 2025 حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الأولى التي تضم قطر والصين تايبيه والكويت.

تضمنت سلسلة التجارب 4 مباريات ودية كانت بمثابة الفرصة المناسبة أمام الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الجزائري مراد بوسبت مساعده نبيل البلوشي الوقوف على مستوى مرحلة الاعداد التي خاضها المنتخب بعد المباريات الودية التي لعبها مع المنتخب العراقي في شهر نوفمبر الماضي وكانت التجارب الاربع مفيدة جدا للاعبين بهدف كسب مزيد من الخبرة والاحتاك مع المنتخب الايراني الذي يعد من افضل المنتخبات الاسيوية في اللعبة ولديه للاعبين محترفين وسعى الجزائري مراد بوسبت من خلال هذا اللقاءات تجربة جميع اللاعبين العشرين المتواجدين حاليا في صفوف الفريق والتعرف اكثر على مدى قدرتهم في المراكز التي يلعبون بها والتصحيح الاخطاء التي يقعون فيها وكانت المباراة الاولى انتهى بالتعادل الايجابي 24/‏24 حيث كان منتخبنا متقدم في النتيجة حتى الرمق الاخير من عمر المباراة الذي استطاع منه المنتخب الايراني ادراك التعادل وفي المباراة الثانية خسر منتخبنا اللقاء بنتيجة 21/‏23 رغم تقديم مستوى جيد وطوال شوطي المباراة الثالثة ايضا خسر منتخبنا بفارق هدفين 22/‏24 واختتم تجاربة في المباراة الرابعة بخسارته بنتيجة 23/‏29 . وقد ارتفع عدد المباريات التي لعبها منتخبنا حتى الان منذ بداية مرحلة الاعداد الى 11 مباراة ودية من أصل 15 مباراة طلبها الجهاز الفني خلال مرحلة الاعداد حيث يواصل حاليا اتحاد اليد اتصالاته المكثفة من اجل تأمين عدد اخر من المباريات الودية قبل الذهاب الى العاصمة البحرينية المنامة الشهر المقل وكانت أولى التجارب الودية لمنتخبنا بدأت في شهر أكتوبر الماضي من خلال المعسكر الاعدادي الذي اقيم في محافظة البريمي لعب خلاله المنتخب ثلاث مباريات منها مباراتان في مدينة العين الإماراتية مع نظيره الاماراتي فاز في الأولى وخسر الثانية، كما فاز في المباراة الثالثة على نادي الجزيرة الإماراتي وفي شهر نوفمبر الماضي لعب أربع مباريات مع المنتخب العراقي فاز في مباراة واحدة وخسر الثلاث تجارب الأخرى. ويتواجد حاليا في قائمة منتخبنا 20 لاعبا هم : سعيد بن حمد الحسني وبشار بن يعقوب الهنائي ومحمد بن عادل الحسني وسعيد بن عيسى الحسني «مسقط»، وحذيفة بن سويد السيابي وعبدالله بن عادل البلوشي وأسعد بن علي الحسني وزكريا بن يحيى البوسعيدي ومحمد بن أحمد الدغيشي وعبدالله بن أحمد الرومي «البشائر»، وأسعد بن سعيد الحسني وطاهر بن أحمد الحديدي وعبدالحكيم بن عبدالله السيابي وحمد بن سيف الدغيشي ومهند بن سعيد الزرافي ونصر بن خميس التمتمي (نادي عمان)، محمود بن سعيد الوهيبي وعزان بن نجيب المعشري (أهلي سداب)، وعبدالعزيز بن عبدالله السيابي (السيب)، وحسن بن انور البلوشي « الجزيرة الاماراتي».

حفل عشاء

اقام مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد حفل عشاء على شرف بعثة المنتخب الايراني لكرة اليد الذي اقام معسكرا خارجيا بسلطنة عمان لعب خلاله 4 مباريات ودية مع منتخبنا الوطني الاول لليد حضر الاحتفالية الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد واعضاء مجلس ادارة الاتحاد والوفد الرسمي لبعثة المنتخب الايراني والجهاز الفني والاداري لمنتخبنا والمنتخب الايراني تم خلال الحفل تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين واشاد الدكتور سعيد الشحري على التعاون المشترك والعلاقات الطبية التي تربط بين الاتحادين العماني والايراني لكرة اليد متمنيا للمنتخب الايراني التوفيق في في البطولة الآسيوية الحادية والعشرين لكرة اليد والتى تستضيفها مملكه البحرين خلال الفترة من 11 إلى 25 يناير القادم حيث يتواجد المنتخب الايراني في المجموعة الثانية مع منتخبات كوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا.

اجتماع لجنة المنتخبات

تعقد لجنة المنتخبات والمدربين بالاتحاد العماني لكرة اليد برئاسة الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد وبحضور اعضاء اللجنة خلال هذا الاسبوع اجتماعا مع الجهاز الفني والاداري لمنتخبنا الوطني الاول لكرة اليد للصالات لمناقشة معه التقرير الفني والاداري على المستوى الذي قدمه المنتخب في المباريات الودية مع المنتخب الايراني كما سيتم ايضا مناقشة مرحلة الاعداد القادمة التي تسبق موعد انطلاق البطولة الاسيوية حيث يواصل حاليا الاتحاد جهودة واتصالاته المكثفة من اجل تأمين عدد من المباريات الودية لمنتخبنا.