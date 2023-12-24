انطلاق منافسات البطولة الخليجية للفئات العمرية بمسقط

– بمشاركة خمسة منتخبات خليجية

– خالد الزبير: بناء قاعدة جيدة للجولف العماني عبر الاستضافات المتواصلة

تغطية ـ بدر الزدجالي:

افتتحت مساء امس منافسات البطولة الخليجة للفئات العمرية للجولف والسيدات وذلك بملعب نادي غلاء للجولف وبمشاركة خمسة منتخبات خليجية وهي سلطنة عمان والامارات والسعودية والكويت وقطر وجاء الافتتاح تحت رعاية خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الاولمبية العمانية وبحضور منذر بن سالم البرواني رئيس الاتحاد العماني للجولف.

وشمل حفل الافتتاح المبسط كلمات ألقاها رئيس الاتحاد العماني للجولف وبعدها وقفت البعثات المشاركة في طابور العرض وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 27 من الشهر الحالي.

وتقام منافسات البطولة للاعمار تحت 13 سنة وتحت 16 سنة لفئتي الاولاد والبنات ويتنافس خلالها الجميع بنظام الفردي والجماعي على ٥٤ حفرة خلال مدة ثلاثة أيام ويتم احتساب عدد النقاط الفردية في اللقاءات الفردية وبعدها يتم جمع النقاط لتحديد الأبطال في فئتي الفردي والمنتخبات. وسوف يحصل اللاعبون على نقاط تصنيف من هذه البطولة وهي المرة الأولى بأن يحصل فيها اللاعبون على نقاط تصنيف دولية وستكون كذلك لبقية البطولات الخليجية نقاط تصنيف دولية.

ويملك منتخبنا الوطني امكانية المنافسة على احد المراكز الثلاثة الاولى في هذه البطولة وذلك عقب النتائج الجيدة التي حققها في آخر مشاركاته الخارجية منها المركز الثالث في البطولة الخليجة بالسعودية حيث استعد المنتخب بشكل جيد خلال الفترة الماضية لهذه البطولة حيث خاض المنتخب العديد من الحصص والبرامج التدريبية على ملعب البطولة وابدى المنتخب جاهزيته بشكل جيد لهذه البطولة وتتكون بعثة المنتخب المشاركة في هذه البطولة في فئة تحت 13 سنة من يوسف بن عزان الرمحي ومهيب بن جميل الكثيري وتيمور بن غالب البوسعيدي، بينما تتكون تشكيلة منتخب تحت 16 سنة من آدم بن مسعود البرواني وماهر نيكل سمبت وبرنش جوبال، أما منتخب الفتيات فيتكون من هويدا بنت مسعود البروانية وطيب بنت صالح الفارسية وميرال نيكل سمبت، بينما يشرف على المنتخبات مسعود البرواني رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد العماني للجولف، ومدرب منتخب تحت 13 سنة عزان بن محمد الرمحي وجونش المشرف العام على المنتخبات. وكانت منتخباتنا الوطنية للمراحل السنية قد حصدت مؤخرا المركز الثالث في فئة تحت 13 في البطولة العربية للجولف، التي أقيمت بالسعودية، والمركز الرابع في فئة تحت 18 سنة، بينما حصد لاعب منتخبنا أحمد بن خليل الوهيبي المركز الخامس عربيا في فئة الفردي.

رفع مستوى الكفاءات

في بداية الحفل ألقى المهندس منذر بن سالم البرواني رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للجولف كلمة قال فيها: نفتتح بطولة مجلس التعاون للمراحل العمرية والفتيات، ونيابة عن المشاركين في البطولة أتقدم بالشكر والعرفان لصاحب السمو السيد ذي يزن آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب للدعم اللا محدود للرياضة الخليجية والعربية، وتأتي إقامة هذه البطولة على أرض سلطنة عمان انطلاقا من الحرص الدائم لوزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحاد العماني للجولف على التقاء الشباب والرياضيين الخليجيين في المنافسات تعزيزا للروابط الأخوية الخليجية وسعيا للرقي بمستوى رياضة الجولف، كما تحمل مثل هذه البطولات اهتماما خاصا من قبل المسؤولين بدول مجلس التعاون الخليجي، حرصا منهم على أهمية هذه الرياضة والارتقاء بها ووصولا بها إلى ساحات المنافسات القارية والدولية.

وأضاف: لا يخفى على الجميع بأن بطولات الخليج تساهم في رفع مستوى كفاءة اللاعبين الأشبال والشباب والناشئين والفتيات وهي مفيدة لصقل المواهب الناشئة وتثقيفهم في لعبة الجولف التي تزداد شعبية شيئا فشيئا في منطقة الخليج، في ظل الوعي المتنامي باللعبة والإقبال الذي تشهده بين الحين والآخر ولاسيما من قبل اللاعبين الشباب الذين يحرصون على المشاركة في بطولات الخليج وخوض معمعة المنافسة، وهذا بلا شك يعطينا مؤشرا إيجابيا بأن لعبة الجولف تسير في الطريق الصحيح فهي طاقة دافعة للعطاء ومنبع جيد لاكتشاف المواهب ونمو خبراتها بشكل تدريجي متصاعد.

وقال رئيس الاتحاد: إن النجاحات التي شهدتها اللعبة خلال السنوات الماضية تدفعنا كقائمين على هذه الرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي لإقامتها بشكل سنوي والتواجد فيها والتي تأتي وفق خطط واستراتيجية نسعى من خلالها لتطوير أواصر الأخوة الخليجية، كما أن استقطاب البطولات العالمية في منطقتنا العربية والخليجية تعد ثمرة جهود القائمين لهذه الرياضة، ومن هذا المنبر نعلن استضافة سلسلة البطولات العالمية للجولات الآسيوية في سلطنة عمان خلال شهر فبراير للمرة الثانية على التوالي، ونقدم الشكر للاتحاد العربي للجولف وعلى رأسه معالي المحافظ ياسر بن عثمان الرميان لجهوده ودعمه للجولة الآسيوية في منطقة الخليج.

وختم البرواني كلمته بالقول: أتقدم بخالص الشكر إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب، والشكر لأعضاء الاتحادات الخليجية للجولف، وإلى أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة ولنادي غلا للجولف ولجميع وسائل الإعلام المختلفة، وللراعي الرسمي للبطولة وهو مستشفى بدر السماء وإلى كل من يشارك ويساهم في إنجاح هذا العرس الخليج

استقطاب بطولات

أوضح زياد بن محمد الزبير نائب رئيس مجلس إدارة نادي غلا للجولف، أن النادي يعتبر من أعرق الأندية في اللعبة بسلطنة عمان، مبينا أن تاريخ النادي ساعد بصورة كبيرة في استقطاب بطولات على مستوى عال. وأضاف في حديثه بعد افتتاح لمنافسات البطولة الخليجية للفئات العمرية والفتيات للجولف، التي تستضيفها سلطنة عُمان بنادي غلا للجولف: من المهم الاهتمام بهذه الفئة العمرية، حيث يوجد لدينا في النادي العديد من اللاعبين الذين ينشطون في المنتخب الوطني يتدربون في نادي غلا، وكسبنا الكثير من الوجوه الشابة، وبالتالي فإن النادي يحتوي هؤلاء اللاعبين ويصقلهم بشكل جيد، لكنه أكد على سعيهم لزيادة هذه الأعداد للدخول في هذه اللعبة، ونعمل جاهدين لأن تكون هناك شريحة كبيرة من اللاعبين العمانيين يمارسون هذه اللعبة في سلطنة عمان.

وحول دور نادي غلا للجولف في استضافة مثل هذه البطولات قال نائب رئيس مجلس إدارة نادي غلا للجولف: لا يخفى على الجميع أن ملعب نادي غلا للجولف يتميز بمواصفات عالمية يعطي تنوعا للاعب الذي عادة ما يرغب في تغيير أجواء الرياضة، كما تساهم هذه الملاعب في استقطاب السياحة لسلطنة عمان، ويسهل كذلك من المهمة التسويقية لهذه الملاعب ولرياضة الجولف خاصة.

بناء مرحلة صلبة

بعد ذلك ألقى سعادة اللواء طيار عبدالله الهاشمي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للجولف كلمة الوفود المشاركة، قال فيها: نجتمع مرة أخرى على أرض المحبة والعطاء على أرض سلطنة عمان في تجمع خليجي رائع، وهذه المرة في البطولة الخليجية للفئات العمرية والسيدات على أرضية ملعب نادي غلا للجولف.

وأضاف: بعيدا عن الفوز والخسارة في هذه البطولة فنحن من خلال هذه البطولة الهامة نسعى لبناء مرحلة صلبة وقاعدة ثابتة من أجل إعداد منتخبات خليجية في المراحل السنية، ومن المتوقع أن تحفل هذه البطولة بالإثارة المعروفة بين أبنائنا اللاعبين واللاعبات، ولا يخفى على الجميع أن الاتحادات الخليجية للجولف جميعها تحرص على تطوير اللعبة وفقا لظروفها وإمكانياتها وكل ذلك في إطار المعقول والمتاح من دعم مادي ومنشآت رياضية حيوية وتسهيلات لوجستية تؤمن نجاح تنظيم أي بطولة وتعطيها المؤشر الإيجابي لبناء أجيال قادرة علي المنافسة والوصول للعالمية.

أكد خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية العمانية على أهمية الاستضافات الخليجية للمراحل العمرية والتي تثبت بشكل متواصل أنها منجم للمواهب المجيدة، وأضاف في حديثه بعد افتتاح لمنافسات البطولة الخليجية للفئات العمرية والفتيات للجولف، التي تستضيفها سلطنة عُمان بنادي غلا للجولف، بمشاركة 5 دول خليجية: لا يخفى على الجميع بأهمية تواصل إقامة مثل هذه البطولات لهذه الفئات السنية والتي تحظى باهتمام واسع من الدول الخليجية، كما أن سلطنة عمان سبق لها استضافة هذه البطولات مرات عدة وهذا يوكد القاعدة الكبيرة التي تحظى بها لعبة الجولف محليا. وتابع الزبير حديثه: من المؤكد أن هذا العرس الخليجي الهام سيخرج بمواهب مجيدة يمكن الاعتماد عليها خلال السنوات المقبلة، وهذا لن يتأتى إلا بمواصلة التدريب والصقل وخوض معسكرات محلية وخارجية وأيضا المشاركة في البطولات القوية والتي تساهم في بناء جيل من اللاعبين الأكفاء الذي سيرفدون المنتخبات الأولى خلال المرحلة المقبلة.

منجم للمواهب