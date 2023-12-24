نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى أحمد فتوح نجم نادي الزمالك تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، بالرغم من الأنباء التي أكدت توقيعه للنادي الأهلي للانضمام إليه بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده في يونيو القادم.

تجديد عقد فتوح مع الزمالك

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك": “‏رسميا فتوح يجدد تعاقدة مع نادي الزمالك خلصت”.

وفي سياق متصل، كان أمير هشام قد أوضح اقتراب فتوح من تجديد تعاقده مع نادي الزمالك، حيث صرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك عقد جلسة مع حسين لبيب رئيس النادي، خلال الساعات الماضية وتم تقريب وجهات النظر".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الجلسة كانت مثمرة جدا وحضر خلالها عمرو الجنايني ومدحت العدل الوسطاء بين الطرفين، لحسم تجديده".

وأختتم أمير هشام: "فتوح سوف يحصل على ما يقرب من 45 مليون جنيه قيمة عقده الجديد، على أن يتقاضى اللاعب مبلغ 10 ملايين جنيه بالإضافة إلى مستحقاته المتأخرة، بالإضافة إلى جزء من قيمة عقده الجديد الذي سيتم تفعيله بداية من الموسم الجديد".

حقيقة إيقاف القيد بنادي الزمالك بسبب سامسون أكينيولا

ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، حول تلقي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، خطابا من اتحاد الكرة المصري، يفيد إيقاف القيد بالنادي بسبب المهاجم البنيني سامسون أكينيولا.

وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء، أن نادي الزمالك لم يتلقى أي إخطار من اتحاد الكرة، بشأن إيقاف القيد بالنادي بسبب سامسون أكينيولا.

وأردف المصدر، لماذا يتم تداول أخبار حول إيقاف القيد بالقلعة البيضاء دون داعي؟