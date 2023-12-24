نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصير ماوريسيو بوتشيتينو على كف عفريت في تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، مهددًا بالإقالة والخروج من البلوز، بعد النتائج والمستويات الكارثية التي يُقدمها الفريق اللندني تحت قيادته.

وخسر تشيلسي أمام وولفرهامبتون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتواجد تشيلسي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، جمعهم من 18 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل في أربعة وخسر 8 مواجهات، وهو رقم غير مسبوق للبلوز خلال السنوات الأخيرة.

بويلي يدرس إقالة بوتشيتينو

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الأمريكي تود بويلي، مالك نادي تشيلسي، يدرس إقالة ماوريسيو بوتشيتينو من منصبه، في ظل الأوضاع الكارثية التي يعشيها الفريق واحتلاله لمركز متأخر في جدول ترتيب البريميرليج، وابتعاده كل البُعد عن المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية.

وعلى الرغم، من أن مصادر داخل تشيلسي أكدت في وقتٍ سابق، أن بويلي يريد الإبقاء على بوتشيتينو، إلا أن الأمريكي يري بأن الفريق لا يتحسن أبدًا تحت قيادة المدرب الأرجنتيني.

