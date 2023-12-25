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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة برشلونة في حسم صفقة البرتغالي جواو فيليكس المُعار من أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم الحالي.

هل ينجح برشلونة في إنهاء صفقة فيليكس؟

ووفقا لموقع فوتبول إسبانيا فإن جواو فيليكس يقدم مستويات رائعة للغاية مع النادي الكتالوني وهو ما رفع شعبيته في أوساط مُحبي البرسا حول العالم.

ولفت الموقع الإسباني أنه سيكون على جواو العودة إلى أتلتيكو مدريد عقب نهاية الموسم الحالي ما لم تتوصل الأطراف المعنية لاتفاقٍ بشأن إتمام الصفقة.

برشلونة يستهدف حسم ملف جواو فيليكس

وأشار الموقع الإسباني إلى أن أتلتيكو مدريد رحب بفكرة بيع جواو فيليكس في نهاية الموسم الحالي ولكن سعره سيُمثل عائقًا لبرشلونة، حيث لن يقل عن 80 مليون يورو.

ونقل الموقع الإسباني عن صحيفة سبورت الإسبانية أن أتلتيكو مدريد قد يتوصل لاتفاق مع برشلونة بشأن عقد إعارة جديد لجواو فيليكس في الموسم المقبل.

وأكد الموقع الإسباني أن عقد الإعارة الجديد سيتضمن بندًا بالشراء الإلزامي عقب نهاية فترة الإعارة.

وألمح الموقع الإسباني أنه من المُتوقع أن تنخفض قيمة الشراء حينها، حيث يرغب برشلونة في التوصل لسعرٍ نهائي يبلغ قدره 60 مليون يورو.

وأوضح الموقع الإسباني أن جواو فيليكس البالغ من العُمر 24 عامًا يجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي الأيسر.

وأفاد الموقع الإسباني بأن فيليكس لعب مع برشلونة حتى الآن في 20 مُباراة في جميع البطولات، سجل خلالهم 6 أهداف.