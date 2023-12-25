شاهد بالفيديو.. راموس يستفز جماهير أتليتكو مدريد بتصرف مثير

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أحمد جودة - القاهرة - أشعل سيرجيو راموس، المدافع السابق لريال مدريد والمنتقل حديثًا إلى إشبيلية، غضب جماهير أتلتيكو مدريد في المواجهة بين الفريقين في إطار الدوري الإسباني. حيث تمكن أتلتيكو من تحقيق الفوز على إشبيلية بهدف نظيف في المباراة التي أُقيمت يوم السبت ضمن فعاليات "الليجا".

راموس يستفز جماهير أتليتكو مدريد بتصرف مثير

تلقى راموس، قائد الفريق السابق لريال مدريد، استقبالًا سلبيًا من جماهير أتلتيكو مدريد، حيث تعرض لصيحات الاستهجان طوال فترة المباراة. وأثار الجدل عندما غادر النفق وداس على شعار أتلتيكو مدريد المنقوش على أرض الملعب.

راموس يحمل ذكريات مؤلمة لجماهير أتلتيكو، خاصة بعد تسجيله هدف التعادل الشهير في الدقيقة 90 خلال نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014، حيث فاز ريال مدريد في النهاية بنتيجة 4-1 في الوقت الإضافي.

راموس، الذي حقق خمسة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة في دوري أبطال أوروبا خلال مسيرته مع ريال مدريد التي امتدت لـ 16 عامًا، انضم إلى باريس سان جيرمان قبل أن يعود إلى إشبيلية في الصيف الماضي بعد غياب دام 18 عامًا.