نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من أحمد فتوح بعد تجديد عقده مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر، على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، عقب الإعلان بشكل رسمي عن التجديد من قبل أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم القلعة البيضاء.



ونشر فتوح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة مع حسين لبيب رئيس النادي خلال جلسة تجديد عقده وعلق عليها: "جمهور الزمالك العظيم شريك الحلم وكل لحظة نجاح والسند في كل صعب علي مدار سنوات، اتشرف اليوم بالاعلان عن تجديد تعاقدي في بيتي نادي الزمالك العظيم".



وتابع: "ستستمر الرحلة سنوات قادمة ولنستكمل سويآ من الان الدفاع عن طموحات جماهيرنا واعادة نادينا لمكانته الطبيعية بكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك صاحب الفضل علي الجميع".



وأكمل: "وبكل التقدير للجميع اعتذر عن اي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن نية لادارة النادي والجماهير العظيمة وزملائي سواء من اخواتي الكبار كباتن الفريق أو اخواتي الصغار من ناشئين الزمالك مستقبل نادينا العظيم وسنظل واحد دائما ونطوي الفترة الماضية".



وواصل: "سنستمر تحت شعار الزمالك اولا وتقبلت كل العقوبات والخصومات واي قرارات لاثبات حسن نيتي والتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان واعتذاري كذلك ‎كلنا بشر وكلنا خطائين وسنظل نتعلم من المواقف لنصل لافضل نسخة من انفسنا".



واختتم أحمد فتوح: "توكلنا علي الله، عاش الزمالك، عاش الزمالك".



يذكر أن عقد أحمد فتوح كان ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، قبل أن ينجح مجلس الإدارة برئاسة كابتن حسين لبيب في حسم ملف التجديد للاعب.