نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تمديد عقد فتوح.. الزمالك يزف خبرًا سعيدًا بشأن أزمة القيد (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤولو الزمالك تمديد عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض، لمدة ثلاثة سنوات قادمة بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء.

الزمالك يتحرك لحل أزمة سامسون إكينولا وأتشيمبونج

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي" آخر تطورات ملف القيد خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة الزمالك تواصل بشكل رسمي مع كاراكاس الفنزويلي لتسديد باقي مستحقات صفقة المهاجم البنيني سامسون إكينولا.

وتابع المصدر أن الزمالك بصدد سداد مبلغ 11 ألف دولار لصالح نادي ليون 36 النيجيري عن طريق نادي كاراكاس الفنزويلي للانتهاء من أزمة إيقاف القيد بشكل تدريجي.

وأكمل المصدر موضحا أن المجلس تواصل مع محامي بنجامين أتشيمبونج، للتفاوض بشكل تسديد مستحقات اللاعب المقدرة بـ 270 ألف دولار.

وأردف المصدر لافتا إلى أن الزمالك سدد مبلغ 7،000 يورو لصالح نادي وادي دجلة حق رعاية المهاجم السنغالي ابراهيما نداي.

وأتم المصدر موضحا أن مجلس الزمالك يعمل بشكل جدي لحل أزمة مستحقات سبورتينج لشبونة البرتغالي خلال الفترة المقبلة ورفع القيد في يناير القادم.

من الجدير بالذكر أن نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي قد حصل على حكم نهائي بغرامة مستحقة من الزمالك قدرها مليون ونص دولار في قضية محمود عبد الرازق شيكابالا.