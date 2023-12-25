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أحمد جودة - القاهرة - مستقبل البرازيلي روبرتو فيرمينو مع فريق أهلي جدة يبدو غامضًا بعد ستة أشهر فقط من انضمامه للنادي السعودي. انضم فيرمينو إلى أهلي جدة في صيف الماضي بصفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

غموض مستقبل فيرمينو مع الأهلي

لم يحقق فيرمينو إلا 3 أهداف في 17 مباراة مع أهلي جدة، جميعها في أول مباراة له أمام الحزم في أغسطس الماضي. وفقد اللاعب البرازيلي مكانه في التشكيلة الأساسية منذ أواخر أكتوبر.

تقارير تشير إلى أن هناك شكوك حول مستقبل فيرمينو مع أهلي جدة، وأن نوادين سعوديتين، الفتح والاتفاق، مهتمتين بخدماته.

يعتبر الفتح السعودي أن الحصول على فيرمينو على سبيل الإعارة قد يكون مفيدًا، بينما يسعى مدرب الاتفاق ستيفن جيرارد إلى لم شمل البرازيلي مع زملائه السابقين في ليفربول.

جيرارد قال: "أعرف بوبي جيدًا جدًا، كنت من المعجبين به، تابعته لسنوات. في الوقت الحالي، هو لاعب في أهلي، ومن الصعب جدًا بالنسبة لي أن أعلق على هذه التقارير، لكني أحببته منذ أول يوم رأيته فيه، وأنا من أشد المعجبين به".

يُشير إلى أن رحيل فيرمينو قد يمنح أهلي جدة فرصة للتعاقد مع لاعب أجنبي آخر على مستوى عال.