نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسلل من المعسكر.. إيقاف.. عرض للبيع.. تجديد تعاقد! ماذا حدث ليغير الزمالك قراره ضد أحمد فتوح؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين مسئولي القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومنتخب مصر.



ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، القصة كاملة من البداية وسبب أزمة فتوح مع الزمالك، وحتى النهاية بتجديد تعاقده مع النادي.



بداية أزمة فتوح مع نادي الزمالك



بدأت أزمة أحمد فتوح مع نادي الزمالك، عقب ثبوت خروجه من معسكر الفريق قبل مواجهة زد بالدوري العام دون الحصول على إذن من الجهاز الفني، رفقه الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري.



مما أدى إلى نشوب ثورة من الغضب داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء من اللاعب، واتخاذ بعض القرارات الصارمة ضده وضد الثنائي صبحي والزناري.



وأصدر مجلس إدارة الزمالك قراراته، والتي كان أبرزها:

- إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لمدة شهر، بعد ثبوت خروجهم من معسكر الفريق قبل مواجهة زد بالدوري العام دون الحصول على إذن من الجهاز الفني.



-خصم 25% من إجمالي عقد أحمد فتوح، و20% من إجمالي عقد الحارس محمد صبحي، وخصم 15% من إجمالي عقد مصطفى الزناري وفقا للوائح الفيفا.



-إبلاغ الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم المصري بقيادة روي فيتوريا، بقرارات مجلس إدارة الزمالك ضد الثلاثي فتوح وصبحي والزناري.



وبدأ إيقاف الثلاثي فتوح وصبحي والزناري منذ يوم 7 من شهر نوفمبر الماضي، وانتهت مدة الإيقاف يوم 7 ديسمبر الجاري.



- تطورات أزمة الزمالك مع فتوح



وشهدت الفترة الأخيرة خلاف بين مجلس إدارة الزمالك وفتوح، حول تجديد عقده مع النادي، خاصة وأن عقد أحمد فتوح كان ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.



ومن جانبه أكد فتوح لمجلس إدارة القلعة البيضاء وبعض الوسطاء أنه يرغب في التجديد مع الأبيض، ولكن بعد الموافقة على شروطه المالية.

وترددت أنباء قوية داخل الزمالك أن المطالب المالية للاعب كان تتلخص في الحصول على 100 مليون جنيه خلال 3 مواسم لعب مع الزمالك، على أن يتسلم منها 40 مليون جنيه عند توقيع العقد، و60 مليونا تقسم على 3 أقساط قيمة كل قسط 20 مليون جنيه.



وشهدت الفترة الأخيرة تردد أنباء عن اقتراب اللاعب من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، خاصة في ظل اهتمام مسئولي القلعة الحمراء الكبير في الحصول على خدمات اللاعب.



تفاصيل التجديد وحل الأزمة

وعلم دوت الخليج الرياضي إن إدارة نادي الزمالك نجحت في التوصل إلى اتفاق مع أحمد فتوح لتجديد عقده مع النادي لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد تدخل ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، وعمرو الجنايني وجمال العدل.



وأعلن نادي الزمالك بشكل رسمي منذ قليل، عن تجديد التعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق لمدة ثلاثة سنوات مقبلة.



وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن قيمة العقد الجديد لفتوح مع الأبيض تبلغ 45 مليون جنيه، على أن يحصل اللاعب على مبلغ 10 ملايين جنيه بالإضافة إلى مستحقاته المتأخرة، بالإضافة إلى جزء من قيمة عقده الجديد الذي سيتم تفعيله بداية من الموسم الجديد.



يذكر أن عقد أحمد فتوح كان ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، قبل أن ينجح مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب في حسم ملف التجديد للاعب.