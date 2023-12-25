نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: اتحاد الكرة يدفع فيتوريا للتركيز على أمور ليست من اختصاصه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علّق أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق على تصريحات روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فيتوريا تحدث كثيرًا عن تطوير كرة القدم في مصر، تحدث بشكل واضح وصريح حول ضرورة وجود خطة تطوير لكرة القدم المصرية".

وأضاف: "فيتوريا تحدث عن البنية التحتية وجودة الملاعب، وتطوير المدربين خصوصًا في مراحل الناشئين، وتسهيل عملية الاحتراف للاعبين".

وتابع: "إذا كان لدينا مدير فني لاتحاد الكرة، لكان تركيز روي فيتوريا ينصب على المنتخب فقط، جزء كبير من تفكيره هو تطوير الكرة المصرية، وهذا ليس من اختصاصه، لا أفهم لماذا اتحاد الكرة لا يتعاقد مع مدير فني للجبلاية، ويضع خطة للكرة المصرية".

وواصل: "اتحاد الكرة يحصل من الفيفا على 50 ألف دولار سنويًا، كي لا يكون هناك مدير فني لاتحاد الكرة؟ لماذا لا نقبل بذلك؟ هذا الأمر ليس له علاقة بالأموال، عندما تكون هناك قناعة بأمر ما، توجد الأموال، مثلما حدث في لجنة الحكام والمنتخب الأولمبي".

وأكمل: "المدير الفني لاتحاد الكرة سيجعل مدرب منتخبي الأول والأولمبي تركيزهم على كرة القدم فقط، ولا ينشغلوا بخطة تطوير".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "فيتوريا يقول ما أقوله يوميًا، ألف باء كرة قدم أن يكون لدينا ملاعب جيدة ومدربين جيدين وبطولة دوري منتظمة ولاعبين محترفين، الأمر سهل، وبديهيات في كرة القدم".