نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رياض محرز يواصل دعم القضية الفلسطينية عبر انستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر رياض محرز لاعب الأهلي السعودي، ومنتخب الجزائر، "ستوري" قصيرة عبر موقع التراسل الاجتماعي انستجرام وذلك من أجل دعم القضية الفلسطينية.

وجاء محتواها بصورة حول احتفالات الكريسماس، وجزء اخر من الصورة يظهر النيران والقصف في غزة.

ولاقت الصورة تفاعل كبير من جماهير اللاعب، والجماهير العربية حول دعمه للقضية.

محرز فخر العرب

ووصف الجمهور اللاعب الجزائري بفخر العرب، كونه بجانب منتخبه أول الداعمين للأحداث منذ انطلاقها في اكتوبر الماضي.

وحقق اللاعب الجزائري الفوز رفقة فريقه الاهلي السعودي برباعية على حساب الحزم.

ويذكر أن رياض محرز قد انتقل مطلع الموسم الحالي من مانشستر سيتي إلى الاهلي السعودي والذي يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة.