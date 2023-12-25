نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلن تجديد عقد فتوح وحقيقة مفاوضات ميكالي وكيروش لقيادة الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت إدارة نادي الزمالك في غلق أول الملفات التي تشغل جماهير القلعة البيضاء، والخاصة بتجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، أحمد فتوح قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

- الزمالك يعلن تجديد عقد فتوح

وصرح أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك:" أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، أنهى تجديده مع الفريق بشكل رسمي لمدة 3 مواسم مقبلة".

وواصل سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "بعد تجديد اللاعب، نتمنى من الإعلام تحرى الدقة، في نقل الأخبار".

وأردف أحمد سالم: "كان هناك دور في تقريب وجهات النظر من جمال العدل وعمرو الجنايني وطارق السيد محبين النادي، وكان هناك سرية تامة في ملف تجديد اللاعب".

وتحدث المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك: "فتوح بادر بالاعتذار لمجلس الإدارة، وتم الاتفاق معه على التجديد، وبالنسبة للاعب محمد صبحي حارس مرمى الفريق ومصطفى الزناري، لم يتم حسم موقفهما حتى الآن".

وأكمل: "لم يتم حسم ملف المدرب الأجنبي وبشأن كارلوس كيروش أو روجيرو ميكالي، هم أسماء يتم طرحها وعرضها عن طريق الوكلاء في وسائل الإعلام ولكن لم يحصل أي تواصل رسمي مع أي طرف".

واختتم أحمد سالم: "الملف المقبل سيكون هو إنهاء ملف أزمة القيد وحل المشكلة، وكل الأنباء المقبلة ستكون سعيدة لجماهير نادي الزمالك، والمجلس يعمل على وضع النادي على الطريق الصحيح".