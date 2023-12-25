نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة شكر من ميدو لمجلس إدارة زد بعد تجديد عقد فتوح مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق الشكر لمجلس إدارة نادي زد، بعد تجديد عقد أحمد فتوح، لاعب الأبيض مع النادي لمدة 3 مواسم قادمة.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أشكر مجلس إدارة زد على موقفهم المحترم، أشكر سيف زاهر وأنسي ساويرس، رئيس مجلس الإدارة".

وأضاف: "مجلس إدارة زد كان لديهم إصرارًا على الحفاظ على علاقتهم مع الزمالك، مهما كانت المكاسب أمام ذلك".

وتابع: "أحمد فتوح كان قد وصل لاتفاق مع نادي زد برقم كبير، ولولا كياسة مجلس إدارة زد وسيف زاهر، لكانت حدثت أزمات كبيرة، الأمر كانت له أبعاد كبيرة".

وأكمل: "مسئولو زد تواصلوا مع أحمد فتوح بعد أزمته مع الزمالك، وقالوا له كأنك لم تعقد جلسة معنا، والعلاقة بيننا لن تستمر".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "أشكر جميع مسئولي زد على تعاملهم المحترم في ملف فتوح، الأمر لا يتعلق بالاحترافية، العلاقة بين الأندية مهمة".