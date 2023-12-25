نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يعلق على تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علّق محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق على تجديد عقد أحمد فتوح، لاعب الأبيض لمدة 3 مواسم مقبلة.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تجديد عقد فتوح؟ هذا هو التفكير السليم، فتوح عاد إلى بيته".

وأضاف: "فتوح أخذ القرار السليم، رغم تأخره قليلًا، الأمور عادت إلى أمورها الطبيعية، أنا استمتع بلعب أحمد فتوح، بغض النظر عما فعله".

وتابع: "نتمنى من جميع من في النادي إعادة نجوم النادي مُجددًا، وأعتقد أن تجديد عقد أحمد فتوح هي البداية لمجلس الإدارة".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "كنت ضد تصرف أحمد فتوح في مباراة زد، هو ضحى من أجل النادي، ولكن تفكيره الآن سيعيده للمنتخب، لقد فكر بشكل صحيح".

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب قد أعلن اليوم عن تجديد التعاقد مع أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق.

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