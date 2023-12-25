نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مودرن فيوتشر ضد بيراميدز في كأس السوبر المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه فريق مودرن فيوتشر نظيره نادي بيراميدز، اليوم الإثنين، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي بأبو ظبي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات.

مودرن فيوتشر ضد بيراميدز

ويلتقي الفائز من مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والمقرر لها السابعة مساء، اليوم الإثنين.

تنقل مباراة مودرن فيوتشر ضد بيراميدز في كأس السوبر المصري 2023، عبر قنوات أون تايم سبورتس، وأبو ظبي الرياضية.

تصريحات فورموسينيو

وأكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر على جاهزية فريقه لمواجهة الغد أمام بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المقام في ابوظبي.

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: استعدينا بشكل جيد للبطولة، لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين، ونتطلع لتقديم مباراة قوية.

تصريحات باتشيكو

وفي سياق متصل، إن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز خلال المؤتمر الصحفي أن البطولة قصيرة وبها 4 أندية تعتبر من الأفضل في الكرة المصرية، وبيراميدز يلعب كل مبارياته من أجل الفوز ويسعى للفوز على فيوتشر في اللقاء الأول، وهدفه تقديم كرة عالية ومميزة ويحقق الانتصار ويتأهل للنهائي.