نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجونة وإنبي اليوم الإثنين في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق الجونة مع فريق إنبي، اليوم الاثنين 25 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تُقام المباراة بين فريقي الجونة وإنبي في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويستعيد فريق إنبى خدمات مهاجمه أحمد أمين أوفا بعدما غاب فى مباراة الإسماعيلى الماضية بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، ليصبح اللاعب جاهزًا لدعم هجوم الفريق البترولى أمام الجونة، كما يستعيد حارسه عبدالعزيز البلعوطى بعد تعافيه من الإصابة.

ويحتل فريق الجونة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يحل فريق إنبي في المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط.

يذكر أن فريق إنبي قد حقق الفوز في المباراة الماضية أمام الإسماعيلي بهدف دون رد، بينما انتصر فريق الجونة أمام البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تذاع تلك المباراة بين فريقي الجونة وإنبي عبر قناة أون تايم سبورتس 2 HD.