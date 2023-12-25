نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد في مواجهة قوية أمام نظيره فريق نوتنجهام فورست، مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد نوتنجهام فورست

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة نيوكاسل يونايتد مع نظيره فريق نوتنجهام فورست، مساء غدا الثلاثاء الموافق 26 من شهر ديسمبر الجاري، على ملعب جيمس بارك.

وستنطلق صافرة مباراة نيوكاسل يونايتد ضد نوتنجهام فورست؛ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

حيث يحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد فريق نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد نوتنجهام فورست

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري والوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.