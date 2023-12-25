نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنزيما ضد رونالدو.. التشكيل المتوقع لقمة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر جالاردو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على تشكيل فريقه للمواجهة القوية والمرتقبة مع نظيره فريق النصر غدا يوم الثلاثاء الموافق 25 ديسمبر الحالي بستاد الأمير عبد الله الفيصل ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد النصر

ومن المقرر أن تبدأ صافرة بداية مباراة الاتحاد والنصر المنتظرة مساء الثلاثاء في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

ترتيب الاتحاد والنصر

ويحتل العميد المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة بعد تحقيق 8 فوز و4 تعادلات وخسر 5 بينما يأتي النصر في المركز الثاني كوصيفا برصيد 40 نقطة حيث فاز خلال 13 لقاء وتعادل بلقاء وهزم بثلاثة.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: المعيوف

خط الدفاع: مروان، سلطان، مد العليان، حجازي.

خط الوسط: فابينيو، كانتي، الغامدي.

خط الهجوم: بنزيما، رومارينيو، كورونادو.

تشكيل النصر

حراسة المرمى: العقيدي

خط الدفاع: سلطان، علي، لابورت، تيليس.

خط الوسط: بروزوفيتش، فوفانا، تاليسكا.

خط الهجوم: اوتافيو، ماني، رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر

تردد قناة ssc sports 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.