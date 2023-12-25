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أحمد جودة - القاهرة - ووفقًا للتقارير، فإن صفقة ضم أحمد ياسر ريان تعد من الصفقات القوية التي يسعى النادي الأهلي لإتمامها خلال فترة الانتقالات الشتوية. ويأتي هذا التعاقد استعدادًا للمنافسات المقبلة بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم صفقة نارية

تمت محاولة النادي الأهلي التوصل إلى اتفاق مع نادي سيراميكا كليوباترا، حيث تم عرض مبلغ قدره 20 مليون جنيه مصري من أجل ضم أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي. ومن المتوقع أن يحصل اللاعب على راتب سنوي يقدر بنحو 9 مليون جنيه، وسوف يوقع على عقد يمتد لمدة ثلاث سنوات ونصف.

من المعروف أن أحمد ياسر ريان يمتلك موهبة كبيرة وقدرات فردية هائلة، ويعتبر إضافة مميزة لفريق الأهلي. ومن المتوقع أن يكون له دور هام في تعزيز الهجوم وإحراز الأهداف خلال المنافسات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات وفقًا لمصادر داخلية في النادي الأهلي، ولا تزال الصفقة قيد المفاوضات وقد تتعرض لبعض التطورات في الأيام القادمة.