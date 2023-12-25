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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي باريس سان جيرمان نهاية السباق للتوقيع مع لاعب برازيلي واعد لتعزيز صفوف الفريق في المستقبل القريب، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليوم.

باريس سان جيرمان يحسم صفقة مدوية

وبعد التوصل إلى اتفاق لضم لوكاس بيرالدو (20 عامًا)، مدافع نادي ساو باولو، الذي من المتوقع أن يوقع الأسبوع المقبل، يستعد النادي الباريسي لإتمام صفقة جديدة تتعلق بلاعب آخر من البرازيل.

وأوضحت الصحيفة أن الطريق مفتوح تمامًا أمام انضمام جابرييل موسكاردو، لاعب وسط كورينثيانز، إلى صفوف باريس سان جيرمان. وتشير التقارير إلى أن هناك تفاصيل صغيرة تفصل عن إتمام صفقة موسكاردو (18 عامًا)، وتظل الشكوك حول ما إذا كان سيرتدي قميص النادي الباريسي في يناير المقبل أم في نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان على وشك دفع مبلغ قدره 20 مليون يورو للتعاقد مع هذه الجوهرة من كورينثيانز، بالإضافة إلى المكافآت المالية، وتجري حاليًا مفاوضات حول بعض الحقوق التجارية.

وختمت "لو باريزيان" تقريرها بالإشارة إلى أن القرار النهائي يتوقف على رئيس نادي كورينثيانز الحالي، مونتيرو ألفيس، أو المرتقب في المستقبل، أوجستو ميلي. وفي مؤتمره الصحفي الأخير في عام 2023، أكد المدير الفني لباريس سان جيرمان، لويس إنريكي، على أن النادي يسعى للاتفاق على صفقات جديدة في يناير.