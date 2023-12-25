نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس جلسة الزمالك مع صفقة الأهلي المنتظرة.. تحرك عاجل من عدلي القيعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مؤمن الجندي، كواليس جلسة نادي الزمالك مع صفقة الأهلي التي يسعى المارد الأحمر للتعاقد معها خلال الأيام المقبلة، ليتحرك سريعًا بعد تدخل القلعة البيضاء في الصفقة.

وقال الحندي في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "فاول": "أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك جلس مع والد عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، بمدينة 6 أكتوبر".

وأضاف: "الجلسة شهدت تفاوضًا بين الزمالك ووالد اللاعب، لانتقاله لصفوف الفريق الأبيض".

ويعد عمر كمال أحد أهم الصفقات المطروحة بقوة على ساحة الانتقالات الشتوية، خاصة مع اقتراب انتهاء تعاقده مع مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع في شهر يناير المقبل.



ماهو رد فعل الأهلي على جلوس الزمالك مع عمر كمال؟

وتابع: "عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي، تحرك بشكل سريع لحسم صفقة عمر كمال للقلعة الحمراء".

واختتم: "سيستغل الأهلي وجود مسؤولي مودرن فيوتشر بالإمارات، لخوض بطولة كأس السوبر المصري لحسم الصفقة بشكل نهائي".