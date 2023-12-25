نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم نيجيريا السابق يستبعد مصر والسنغال كمرشحين للفوز بكأس الأمم الأفريقية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من المقرر أن تنطلق النسخة الرابعة والثلاثون من كأس الأمم الأفريقية في 13 يناير، حيث تتنافس 24 دولة على أكبر جائزة لكرة القدم في القارة، وقد تم ترشيح نيجيريا كأحد المرشحين.

وأوقعت القرعة بطل إفريقيا ثلاث مرات منتخبات ساحل العاج وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو في مجموعة البطولة المقررة في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.

ووفقًا لموقع " ذا كابل " الكونغولي، يدعم اللاعب النيجيري الدولي السابق سامسون سياسيا فريق سوبر إيجلز للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 لأنه يعترف بأن الفريق الحالي تحت قيادة خوسيه بيسيرو مليء باللاعبين ذوي الجودة.

نجم نيجيريا السابق يستبعد مصر والسنغال كمرشحين للفوز بكأس الأمم الأفريقية 2023

وقال:" يمتلك فريق سوبر إيجلز لاعبين جيدين ولكن عليهم اللعب كفريق واحد. إذا بدأوا اللعب كفريق، فقد تتاح لنا الفرصة للقيام بأي شيء ".

وأضاف "إذا كان بإمكانهم تحسين مستواهم، فلا نعرف أبدًا. لكن علينا الحصول على اللاعبين المناسبين. لن نقول أنهم لا يستطيعون الفوز بها أم لا. يمكنهم الفوز بكل شيء."

وكانت نيجيريا قد توجت بلقب كأس الأمم الأفريقية آخر مرة في 2013 عندما قاد ستيفن كيشي الفريق إلى اللقب بفوزه على بوركينا فاسو 1-0 في النهائي.

