نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام عاشور يعاتب محمد الشناوي على الهواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد حسام عاشور نجم النادي الأهلي السابق أنه حزين من محمد الشناوي حارس مرمى النادي، بسبب تخليه عنه في أزماته.

حسام عاشور يعاتب محمد الشناوي على الهواء

وأوضح عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc: عندما حدثت أزمتي مع النادي لم يساندني رغم أنني كنت من أشد داعميه عند عودته للأهلي من جديد.

وأضاف: حتى عندما تعرضت للإصابة بقطع في الرباط الصليبي واحتجت إلى ٣٨ غرزة لم يتواصل معي وهو ما صدمني بشدة.

وأشار إلى أنه صدم بسبب مواقف الكثير من اللاعبين ممن لم يساندوه في أزماته السابقة.

عاشور: أتمني عودة رمضان صبحي للأهلي

وكشف أنه يتمني عودة رمضان صبحي للأهلي من جديد خاصة وأنه إضافة كبيرة.

وواصل موضحًا أن مانويل جوزيه له فضل كبير عليه ومن اقرب الأشخاص إلى قلبه.

واختتم قائلًا: "زوجتي وقفت إلى جواري على مدار مشواري وتحملت العديد من الصعاب طوال رحلتي الكروية".