إدارة أهلي جدة تستقر على المشاركة في بطولة ودية بدبي

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد إدارة نادي أهلي جدة للموافقة على المشاركة في بطولة ودية تقام في دبي، الإمارات، خلال فترة التوقف الدولي القادمة، وفقًا لما ذكرته صحيفة الرياضية.

أهلي جدة يشارك في بطولة ودية بدبي

حصلت إدارة النادي على دعوة من إحدى الشركات للمشاركة في هذه البطولة، التي ستقام خلال فترة توقف النشاط الدولي، حيث يشارك المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023 في قطر.

ووفقًا لمصادر الصحيفة، سيحصل الأهلي على تعويض مالي بمقابل مشاركته في هذه البطولة، التي ستشارك فيها أندية أوهان الصيني، الرجاء المغربي، والزمالك المصري.

من المتوقع أن يمنح مدرب الفريق، الألماني ماتياس يايسله، اللاعبين إجازة لمدة 15 يومًا بعد المباراة المقبلة أمام الخليج، حيث سيعاود الفريق تدريباته والفحوصات في جدة لمدة أسبوع.

وستنطلق بعثة الفريق الأهلاوي إلى دبي لإقامة معسكر إعدادي في نهاية يناير، وحتى الأسبوع الأول من فبراير 2024، حيث سيشارك في البطولة الودية التي تضم فرقًا من مختلف القارات.