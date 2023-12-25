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أحمد جودة - القاهرة - رغم توقيعه مع ريال مدريد في الصيف الماضي، يظهر أن إندريك، نجم بالميراس، يتلقى دعمًا قويًا من رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، الذي حرص على تحفيزه خلال زيارته الأخيرة لمقر الفريق الملكي.

بورقة الدون.. بيريز يحفز صفقة ريال مدريد الهجومية

ووفقًا لتقرير شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، قال بيريز لإندريك خلال اللقاء: "يُقال لي إنك معجب بكريستيانو رونالدو وبما قدمه معنا في مدريد، سنرى ما إذا كنت ستكون النسخة الجديدة منه وتحقق نجاحًا مشابهًا... إنه أسطورة".

ورد إندريك بتصريح طموح قائلًا: "بالطبع، أتمنى أن يتحقق ذلك".

من المعروف أن إندريك (17 عامًا) انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، لكنه سينضم رسميًا إلى صفوف النادي في الموسم القادم عندما يبلغ 18 عامًا.

يُشار إلى أن إندريك كان جزءًا من نجوم بالميراس الذين قادوا الفريق لتحقيق لقب الدوري البرازيلي بعد موسم تنافسي شديد مع منافسيه.