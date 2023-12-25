نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سبب مشاركة إمام عاشور مع أحمد فتوح على صورة "توقيع الزمالك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل بعد تفاعله مع بيان اعتذار أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجماهير وإدارة ولاعبي القلعة البيضاء.

وكان أحمد فتوح قد نشر بيانا عبر حسابه الشخصي انستجرام، أعلن خلاله عن التجديد للزمالك، وقدّم خلاله الاعتذار للجماهير ولاعبي الفريق، قبل أن يضع إمام عاشور لاعب الأهلي، لايك على المنشور مما أثار الجدل بين جماهير القطبين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر مقرب من إمام عاشور، في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن تفاعل اللاعب مع منشور فتوح هو أمر طبيعي، نظرًا للعلاقة الجيدة التي تجمع بين الثنائي.

وأضاف، أن جميع أو أغلب منشورات لاعب الزمالك يقوم إمام بالتفاعل عليها باستمرار، وكذالك فتوح، وما تردد حول وجود أي نية لدى لاعب الأهلي، لإثارة الجدل غير صحيح.

وواصل، أن اللاعب الوحيد من الزمالك الذي تجمعه علاقة قوية بإمام عاشور في الوقت الحالي، هو أحمد فتوح وجماهير القطبين يعلمون جيدًا قوة الصداقة بينهما.

بيان اعتذار فتوح للزمالك

"جمهور الزمالك العظيم شريك الحلم وكل لحظة نجاح والسند في كل صعب علي مدار سنوات، اتشرف اليوم بالاعلان عن تجديد تعاقدي في بيتي نادي الزمالك العظيم".



وتابع: "ستستمر الرحلة سنوات قادمة ولنستكمل سويآ من الان الدفاع عن طموحات جماهيرنا واعادة نادينا لمكانته الطبيعية بكتابة تاريخ جديد يليق باسم الزمالك صاحب الفضل علي الجميع".



وأكمل: "وبكل التقدير للجميع اعتذر عن اي سوء فهم حدث خلال الفترة الماضية دون قصد وبحسن نية لادارة النادي والجماهير العظيمة وزملائي سواء من اخواتي الكبار كباتن الفريق أو اخواتي الصغار من ناشئين الزمالك مستقبل نادينا العظيم وسنظل واحد دائما ونطوي الفترة الماضية".



وواصل: "سنستمر تحت شعار الزمالك اولا وتقبلت كل العقوبات والخصومات واي قرارات لاثبات حسن نيتي والتزامي وحبي وتقديري لهذا الكيان واعتذاري كذلك ‎كلنا بشر وكلنا خطائين وسنظل نتعلم من المواقف لنصل لافضل نسخة من انفسنا".



واختتم أحمد فتوح: "توكلنا علي الله، عاش الزمالك، عاش الزمالك".



يذكر أن عقد أحمد فتوح كان ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، قبل أن ينجح مجلس الإدارة برئاسة كابتن حسين لبيب في حسم ملف التجديد للاعب.

