خاص.. تخبط شديد في إدارة مسابقات كرة القدم النسائية

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أحمد جودة - القاهرة - تشهد جميع مسابقات كرة القدم النسائية تخبط شديد منذ انطلاق الموسم الحالي 2023-2024، بعدما وقعت العديد من الأزمات التنظيمية داخل مختلف مسابقات كرة القدم النسائية بالاتحاد المصري لكرة القدم وعدد المسابقات المحلية للكرة النسائية هذا الموسم 7 مسابقات وهي (الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني ودوري القسم الثالث) إضافة لمسابقات الناشئات (دوري مواليد 2004 ومواليد 2009)، وكأس مصر، كأس السوبر المصري لكرة القدم النسائية.

تخبط شديد في إدارة مسابقات كرة القدم النسائية

ويرصد دوت الخليج الرياضي عدد من الأزمات التي تشهدها مباريات كرة القدم النسائية هذا الموسم، حيث شهدت الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية عدم إقامة مباراتين أحدهما مباراة دلفي السكندري أمام المعادي واليخت بملعب فريق دلفي بالاسكندرية بسبب تأخر وصول فريق المعادي واليخت عن موعد المباراة الذي تم تعديله لتقام الساعة 1 ونصف ظهرًا بدلًا من الساعة 2 ونصف، وهو ما تفاجئ به مسئولو فريق المعادي لعدم إخطارهم بتعديل موعد مباراة فريقهم مع دلفي، وتعتبر هذه هي الوقعة الثانية بعدما شهدت الجولة الخامسة نفس الأمر حينما حل البنك الاهلي ضيفًا على المجد في ملعبه.

كما شهدت مباراة المجد السكندري أمام فيوتشر في ملعب المجد بالإسكندرية عدم حضور سيارة الإسعاف لملعب المباراة، مما أدي لعدم إقامة المباراة، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

ومن غرائب كرة القدم شهدت الجولة التاسعة بدوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية غياب طاقم التحكيم عن مباراة محلة حسن أمام مركز شباب الخيارية، وكان قد حضر الفريقين لأرض الملعب وأجروا عمليات الاحماء ولكن فوجئ مسئولو الفريقين بعدم وجود طاقم تحكيم لإدارة المباراة، وتم الاتصال هاتفيًا بمسئول لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الذي تفاجئ بوجود مباراة، واتضح إنه لم يخطر لجنة الحكام لتعيين طاقم تحكيم لإدارة المباراة، وفور علم لجنة الحكام تم تعيين طاقم للمباراة وتأخرت المباراة عن موعدها ساعة لحين وصول طاقم التحكيم لملعب المباراة !

ولم تتخذ لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم أي قرار حيال أي مباراة من المباريات التي شهدت وجود أزمات مثل غياب سيارات الإسعاف أو وصول الفرق لملعب المباراة في موعد متأخر حتى الآن ويبقى مصير نتائج هذه المباريات معلق وغير محدد بعد.

مما يدل ذلك على التخبط الشديد التي تشهده لجنة مسابقات كرة القدم النسائية بالاتحاد المصري لكرة القدم، ويعرقل تطوير المسابقات النسائية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

