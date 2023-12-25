نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات لا تفوتك عن مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم في كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة الأهلي وسيراميكا تخطف اهتمام عشاق الساحرة المستديرة في جمهورية مصر العربية وخاصة، جمهور المارد الأحمر صحب الشعبية الأكبر، ونظرا لأهمية المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين، حيس يسعى الفريقان إلى التأهل للمباراة النهائية، التي ستلعب يوم الخميس المقبل.

ويواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد، فيما يخوض فريق بيراميدز مواجهة قبل تلك المباراة أمام مودرن فيوتشر بالدور نفسه، حي يتواجه الفائزان بالمباراة النهائية للبطولة.

تفاصيل مباراة الأهلي وسيراميكا

ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتنوع بين المواعيد والقنوات النقلة إلى جانب التشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم الاثنين الموافق الـ25 من ديسمبر في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة في الإمارات المتحدة، وذلك بالدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي وسيراميكا

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المصرية نقل مباراة الأهلي وسيراميكا في الدور نصف النهائي ببطولة السوبر المصري، كما أنه يمكن مشاهدة المباراة عبر مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، والتي تمتلك حقوق البث.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا الليلة

يتوقع أن يخوض مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقوته الضاربة المتمثلة في الشناوي بحراسة المرمى، أمامه رباعي الدفاع محمد هاني، عبدالمنعم، ياسر إبراهيم وعلي معلول، وبالوسط مروان عطية، إمام عاشور وكوكا، وفي الهجوم كهربا وحسين الشحات والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

البطولات التي حصل عليها الأهلي في الإمارات

استضافت مدينة أبوظبي الإماراتية 6 بطولات لكأس السوبر المصري، نجح خلالها الأهلي في حصد 4 ألقاب، بينما حصل الزمالك – غريمه التقليدي- على بطولتين، وسيصل المارد الأحمر للقب الخامس له في بطولة السوبر على أرض الإمارات، ليعزز مكانته المحلية بعد الإنجاز الكبير الذي حققه منذ أيام بحصده برونزية بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي استضافتها مدينة جدة السعودية، بعدما قدم أداء كبيرا خلال المونديال، حيث فاز على أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.