نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل بداية الكان.. أليو سيسيه دون راتب لمدة 6 أشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وفقًا لموقع " دي سبورت " السنغالي، فقد أمضى أليو سيسيه مدرب السنغال ستة أشهر دون أجر، وذلك على بعد أيام قليلة فقط من الدفاع عن لقب البطولة الأفريقية في كوت ديفوار.

وعلى الرغم من أنه تعرض لموقف مماثل في بداية تعيينه على مقاعد بدلاء الأسود، إلا أن المدرب اعتقد أن هذا النوع من الحوادث قد تغير بعد الفوز باللقب الأول في تاريخ بلاده.

ومع ذلك، فهو وطاقمه الفني بأكمله لا يمكنهم أن يصدقوا أعينهم وذلك لعدم صرف رواتبهم منذ شهر يونيو الماضي.

ومع ذلك، يبدو أن أليو سيسي يبذل كل ما في وسعه للقضاء على هذه المعلومات في مهدها حتى لا تظهر للنور قبل بدء البطولة في يناير المقبل.

وعلى الرغم من عدم تصريح سيسيه حتى الآن بشأن الرواتب، إلا أن طاقوه الفني يفكر في الوقت الحالي في الحصول على تلك الرواتب قبل بدء الكان.

تم تعيين أليو سيسيه مدربًا للسنغال في مارس 2015، ويقدر راتبه الشهري بـ 20 مليون فرنك أفريقي (30 ألف يورو).

