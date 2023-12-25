تشكيل بيراميدز في مواجهة فيوتشر بكأس السوبر المصري

ويواجه بيراميدز نظيره نادي فيوتشر في الثالثة عصر اليوم بملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي في إطار أولى لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر في نظامه الجديد.

محمد يوسف

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