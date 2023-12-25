نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس السوبر المصري 2023.. تشكيل فيوتشر الرسمي لمواجهة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق بيراميدز. ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري في الموسم الحالي.

موعد مباراة بيراميدز ضد فيوتشر في السوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة بيراميدز ضد فيوتشر، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات وأبو ظبي.

تشكيل فيوتشر الرسمي لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري

في حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام،، علي الفيل، باسم علي

خط الوسط: غنام محمد، محمد صادق، محمد فاروق، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

وفي الهجوم: مروان محسن

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد فيوتشر في كأس السوبر المصري

وتعد شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وأبو ظبي الرياضية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس السوبر المصري، كما سيتم بث مباراة بيراميدز ضد فيوتشر عبر قناة On Time Sports1HD.

