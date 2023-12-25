نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات الأهلي 2024.. بديل موديست يبتعد عن القلعة الحمراء والدولار السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحاول إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، العمل على ضم بعض الأهداف الهامة والمميزة، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، بعد توصية المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وجاء مركز المهاجم الصريح، أول المراكز التي يرغب كولر في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، بسبب إهدار الأهداف المحققة التي يتسابق عليها مهاجمي الأحمر.

- أسباب فشل صفقة أوفا

ويرغب النادي الأهلي في حل تلك الأزمة خلال انتقالات يناير القادمة، عن طريق التعاقد مع مهاجم محلي والذي جاء أبرزهم في الترشيحات أحمد أمين اوفا، نجم نادي إنبي.

وتقترب صفقة أوفا من الفشل بسبب طلبات مسؤولو العملاق البترولي في قيمة بيع اللاعب، حيث أكدت مصادر أن إنبي يطلب الحصول على ما يقرب من 2 مليون دولار والتعامل سوف يكون بالدولار وذلك الأمر الذي رفضه مسؤولو الأهلي.

ويخطط المدرب السويسري، منح الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق فرصة أخيرة لاستعادة مستواه الفني والبدني، بعد أن أصبح اللاعب على أعتاب الرحيل بسبب مستواه المتواضع.

على جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة نصف نهائي بطولة السوبر المصري في نسخته الجديدة، بدولة الإمارات العربية المتحدة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم.