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أحمد جودة - القاهرة - رد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على حقيقة التفاوض مع أحمد حسن كوكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بينديك سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية، عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات رسمية مع كوكا وناديه، من أجل الحصول على توقيعه بالميركاتو الشتوي.

الأهلي يرد على حقيقة الاهتمام بضم كوكا

وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء في تصريحات خاصة، أنه لا توجد أي مفاوضات مع كوكا مهاجم بينديك سبور، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني لم يطلب ضمه.

وتابع: "كوكا يتم طرحه في كل فترة انتقالات لتدعيم هجوم الفريق ولكن لا توجد في مفاوضات رسمية مع اللاعب أو ناديه، وهو مستقر في الاحتراف الأوروبي".

ويستعد الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الإثنين على ملعب محمد بن زايد بالإمارات في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

