نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا السوبر - كيف يتغلب كولر على الإجهاد أمام سيراميكا كليوباترا؟.. 3 مفاتيح سحرية تنقذ الأهلي في الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري بنسخته الجديدة، مساء اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشهد نسخة البطولة هذا العام، مشاركة 4 فرق بيراميدز وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا والأهلي.

- كولر يحضر مفاتيح الأهلي السحرية

شهد اجتماع كولر مع لاعبي الفريق الأول عقب خوض مساء أمس جزء صغير من المران خوفا على اللاعبين من تراكم الإجهاد بسبب مشاركتهم الأخيرة بكأس العالم للأندية.

ويخطط كولر لحسم المباراة مبكرا عن طريق استغلال بعض المفاتيح السحرية عن طريق نقل الكرة بشكل سريع بين لاعبي الفريق وعدم الاتجاه للفردية، التسديد المتكرر على مرمى المنافس، بالإضافة إلى الضغط علي المنافس، وعدم ترك الكرة له.

كما يدرس المدرب السويسري، البدء بالفرنسي أنتوني موديست أساسيًا، في مواجهة سيراميكا كليوباترا.

- تردد قنوات أون تايم سبورتس الناقلة لكأس السوبر المصري

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