نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولهم مانشستر سيتي.. سباق إنجليزي لخطف أهم جواهر برشلونة في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، على رادار التعاقدات الشتوية المنتظرة خلال ميركاتو يناير القادم، داخل الدوري الإنجليزي.

وأبدت العديد من أندية البريميرليج رغبتها في التعاقد مع اللاعب الشاب أليخاندرو بالدي، خلال الموسم الحالي من داخل البلوجرانا.



- بالدي على رادار الدوري الإنجليزي

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن يوجد رغبة وترقب كبير من جانب ثلاثة أندية إنجليزية لضم الظهير الأيسر لنادي برشلونة الإسباني هذا الموسم وهم، (تشيلسي ومانشستر يونايتد والسيتي).

وتابعت الصحيفة الإسبانية، وجود سباق مشتعل داخل البريميرليج بالتعاقد مع أليخاندرو بالدي صاحب الـ20 عامًا ليس وليد الموسم الحالي فقط.

وأشارت أن خورخي مينديز وكيل بالدي، قام بابلاغ إدارة البارسا، بتمكنه من تسويق بالدي وإحضار عقدا ضخما في يناير حال قرروا رحيله..

وأختتمت الصحيفة الإسبانية، أن مانشستر سيتي يخطط لاستغلال رغبة برشلونة في شراء عقد جواو كانسيلو، نهائيا من أجل المحاولة مجددا للتوقيع مع بالدي.

