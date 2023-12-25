برلين ـ د. ب. أ: قال ديرك زينجلر، رئيس نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم، إن ناديه منفتح لدخول المستثمرين بشكل عام وقال للجماهير إن لوم رابطة الدوري الألماني في هذا الأمر كان خاطئا. وقال زينجلر للموقع الرسمي للنادي في مقابلة نشرت امس إن النادي صوت ضد قرار دخول مستثمر للرابطة في وقت سابق هذا الشهر « لأننا نعتقد أن هذا غير جيد للدوري».وصوت 36 ناديا من البوندسليجا ودوري الدرجة الثانية، على الموافقة على صفقة تقدر بمليار يورو، والتي تسمح لشريك استراتيجي للدخول في الدوري لمدة 20 عاما كحد أقصى.

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