بوتشيتينو يعرب عن أسفه لافتقار لاعبيه للشراسة أمام وولفرهامبتون

لندن ـ د. ب. أ: أعرب ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي عن أسفه لافتقار لاعبيه للشراسة أمام المرمى بعد سلسلة من الفرص الضائعة التي ساهمت في خسارة الفريق 2/1 أمام وولفرهامبتون، امس الاول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. قال بوتشيتينو في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «لقد أخطأنا، لذلك لا نلوم إلا أنفسنا، لم نفز لأننا أهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول، ففي الدوري الإنجليزي إذا لم تكن حاسما في ترجمة الفرص فمن الوارد دائما أن تستقبل الأهداف». أضاف المدرب الأرجنتيني «افتقدنا أيضا التنافسية والقوة في الدقائق الخمس الأولى من الشوط الثاني واستقبلنا العديد من الركلات الركنية».

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