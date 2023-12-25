نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا السوبر| جاهزية الملعب المستضيف لمواجهة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الموقع الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صور تحمل جاهزية ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، فى إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للموسم الجارى.



وتستضيف دولة الإمارات مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة، ضمن منافسات البطولة التي تعد في نسختها الأولى بالنظام الجديد، بمشاركة 4 أندية لأول مرة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري

وتذاع مباريات البطولة عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية و"قناة أون تايم سبورتس"، التي من المقرر لها أن تنقل الأحداث للمشاهدين.

وجدير بالذكر أن الفائز من الأهلي بطل الدوري وسيراميكا بطل كأس الرابطة يتأهل لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز وصيف الدوري ومودرن فيوتشر رابع الدوري في نصف النهائي الآخر من البطولة.